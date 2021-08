Aegon : Forte amélioration des résultats au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Aegon publie un résultat net de 849 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2021, contre une perte de 1,07 milliard un an auparavant, une amélioration aidée par des gains de juste valeur sur les investissements résultant de mouvements de marché favorables.



Elle traduit aussi une augmentation de 62% du profit opérationnel à 562 millions d'euros, soutenue par des économies de dépenses, des commissions accrues grâce à des marchés actions plus élevés, ainsi qu'une normalisation du niveau des réclamations aux Etats-Unis.



Sur ces bases, la compagnie d'assurances néerlandaise augmente son dividende par action semestriel de deux centimes d'euro, pour le fixer à huit centimes, 'reflétant les progrès fermes réalisés dans ses priorités stratégiques et vers ses objectifs financiers'.



