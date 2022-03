Aegon : Finalise la cession de ses activités hongroises à VIG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aegon annonce aujourd'hui avoir finalisé la cession de ses activités hongroises à Vienna Insurance Group (VIG) pour 620 millions d'euros.



Par ailleurs, la vente des activités d'Aegon en Pologne, Roumanie et Turquie devrait être achevée courant 2022, sous réserve des approbations d'usage.



La clôture de la vente des activités hongroises va permettre à Aegon d'amorcer son désendettement.



Le remboursement de la dette sera exécuté par le biais d'une offre publique d'achat de 375 millions d'euros portant sur six obligations subordonnées.



En outre, Aegon a l'intention de restituer 300 millions d'euros de capital en espèces excédentaire aux actionnaires via un rachat d'actions au cours de l'année 2022. Le rachat d'actions sera exécuté en trois tranches de 100 millions d'euros chacune.



Pour rappel, Budapest avait dans un premier temps exercé son veto afin de bloquer la vente, estimant que l'opération menaçait les intérêts légitimes de la Hongrie. La Commission européenne avait alors ouvert une enquête et indiqué que la Hongrie était en infraction au regard de l'article 21 du règlement de l'UE sur les concentrations.



