Aegon : Entouré après ses résultats de 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Aegon s'adjuge plus de 4% à Amsterdam, après la publication d'un bénéfice net de 386 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2021, soutenu par un résultat opérationnel en hausse et un environnement de crédit favorable.



Le résultat opérationnel de l'assureur néerlandais a augmenté de 20% à 431 millions, grâce à des économies de dépenses et des marchés actions plus élevés, et malgré des réclamations plus fortes aux Etats-Unis en raison de la Covid-19.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel