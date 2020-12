Aegon : En retrait après ses perspectives

(CercleFinance.com) - Aegon cède plus de 1% à Amsterdam, après la présentation par la compagnie d'assurance de sa stratégie et de ses objectifs financiers pour la période 2021-23, qui apparaissent 'légers' par rapport au consensus, selon les analystes d'UBS.



Le groupe néerlandais prévoit de se concentrer sur trois pays principaux, à savoir les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Royaume Uni, et sur trois marchés de 'croissance', à savoir la péninsule ibérique, la Chine et le Brésil.



Aegon fait aussi part d'un plan d'économies visant des réductions de coûts de 400 millions d'euros (environ 13% de sa base de coûts) en 2023 en comparaison à 2019, et prévoit une progression du dividende par action à 0,25 euro à horizon 2023.



