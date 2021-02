Aegon : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère sa note 'neutre' sur le titre Aegon et révise à la hausse son objectif de cours, à 4 euros contre 3,3 euros précédemment.



Le broker met en avant les performances des principales filiales d'Aegon et la baisse de la volatilité en raison de l'approbation du modèle interne de l'entreprise aux Pays-Bas. En effet, même si Aegon n'en est qu'au début de sa restructuration, les risques en capital se sont considérablement réduits, souligne l'analyste.



Credit Suisse rappelle enfin qu'Aegon souhaitant maintenir un haut niveau de trésorerie tout en réduisant sa dette, la conversion des flux de trésorerie en dividendes pour les actionnaires 'sera probablement lente'.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

