Aegon : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Aegon avec un objectif de cours rehaussé de 5,60 à 5,80 euros, se disant 10% au-dessus du dernier consensus en termes de génération de capital opérationnelle attendue pour l'assureur néerlandais en 2023.



'De plus, nous pensons qu'une transaction sur le portefeuille d'annuités variables devrait créer de l'optionalité de retour de capitaux supplémentaire, tout en réduisant l'exposition du groupe à une unité qui a significativement pesé sur la valorisation', ajoute le broker.



