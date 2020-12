Aegon : Credit Suisse n'est plus à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse dégrade son opinion sur Aegon de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours maintenu à 3,3 euros, malgré un abaissement de ses estimations de BPA pour la compagnie d'assurances néerlandaise.



Le broker pense que la direction 'fait des pas positifs pour rendre le groupe plus 'investissable', améliorer la force du bilan et réduire le risque d'actif non-rémunéré dans l'activité', et il voit du potentiel de hausse par des cessions supplémentaires.



'Toutefois, ceci se fera probablement au détriment de la génération de capital à court terme et du free cash-flow, et nous pensons que certains pairs d'Aegon (tels que NN Group) offrent un meilleur risque-rendement', juge-t-il toutefois.



