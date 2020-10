Aegon : Cession de Stonebridge au Royaume Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aegon annonce la cession de Stonebridge, un fournisseur de produits d'assurance pour accidents basé au Royaume Uni, pour un montant de recettes totales de l'ordre de 60 millions de livres sterling (65 millions d'euros), à Global Premium Holdings.



Stonebridge fournit des polices d'assurance pour hospitalisations ou décès accidentels à environ 200.000 clients particuliers au Royaume Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, dans les pays nordiques et en Irlande.



Soumise aux approbations réglementaires usuelles, cette transaction devrait être finalisée avant la fin de 2020. Elle ne devrait pas avoir d'impact sensible sur la position de capital et les résultats d'Aegon.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.