Aegon : Cession bouclée des filiales polonaise et roumaine

(CercleFinance.com) - Aegon a annoncé jeudi avoir finalisé la cession de ses activités en Pologne et en Roumanie à Vienna Insurance Group (VIG) pour un montant de 125 millions d'euros.



L'assureur néerlandais précise que l'opération - qui avait été initialement annoncée en novembre 2020 - constitue la dernière étape de son désengagement complet d'Europe Centrale et de l'Est, suite à la réalisation déjà effective de la vente de ses activités en Hongrie et en Turquie.



