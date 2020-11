Aegon : Bien orienté après une cession d'activités

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aegon prend près de 2% à Amsterdam, au lendemain de l'annonce par le groupe de la cession de ses activités d'assurances, de retraites et de gestion d'actifs en Hongrie, Pologne, Roumanie et Turquie, à Vienna Insurance Group (VIG).



Il vend ces activités pour 830 millions d'euros, montant qui lui permettra 'd'accroitre sa flexibilité financière pour exécuter ses priorités stratégiques'. Soumise aux conditions usuelles, la transaction devrait être finalisée au second semestre 2021.



S'il juge que ce prix 'apparaît attractif', à 2,6 fois les fonds propres des activités cédées à fin juin, Oddo BHF reste 'neutre' sur Aegon, jugeant que 'la priorité donnée au renforcement du bilan va continuer de limiter le potentiel de retour de capital aux actionnaires'.



