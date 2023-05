Aegon : Bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Aegon grimpe de près de 5% à Amsterdam, entouré après la publication par l'assureur d'une génération de capital opérationnelle ajustée en augmentation de 5% sur les trois premiers mois de l'année, pour atteindre 292 millions d'euros.



Le groupe néerlandais explique que cette progression reflète la croissance de son activité, une amélioration sur le front des demandes d'indemnisation, ainsi qu'une réduction de ses dépenses, tandis qu'il continue d'avancer dans son programme de transformation.



Aegon revendique notamment une forte croissance des ventes dans ses activités d'actifs stratégiques aux États-Unis, d'affaires sur le lieu de travail au Royaume-Uni et d'assurance-vie en Chine et au Brésil, ainsi qu'un ratio de solvabilité II accru à 210%.



