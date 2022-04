Aedifica : Réalise un investissement de126 ME

(CercleFinance.com) - Aedifica annonce un investissement de126 millions d'euros dans deux portefeuilles.



La société a réalisé un investissement de 58 millions £ dans un portefeuille de 5 maisons de repos à Jersey et sur l'Île de Man et de 57 millions d'euros dans 3 maisons de repos en Irlande.



Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica, a déclaré: ' Grâce à cette acquisition, nous continuons à étendre notre collaboration avec le Groupe Emera, un opérateur de soins européen bien établi dont le modèle opérationnel a fait ses preuves. '.



