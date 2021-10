Aedifica : Investissement d'environ 48 ME en Irlande

(CercleFinance.com) - La société annonce l'acquisition d'une maison de repos à construire et l'acquisition d'une maison de repos en exploitation dans la région métropolitaine de Dublin (Irlande).



L'investissement total est d'environ 48 millions d'euros et représente une capacité totale de 185 résidents. La date d'achèvement estimée du projet de développement est fixée au 3ème trimestre 2023.



' Depuis nos premiers investissements en Irlande en février 2021, nous avons augmenté notre portefeuille irlandais à près de 140 millions E après l'achèvement de tous les projets de développement ' a déclaré Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica.



