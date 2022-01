Advicenne : Progression de 20% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Advicenne gagne 1% après l'annonce par la société pharmaceutique spécialisée dans les traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, d'un chiffre d'affaires annuel 2021 de 3,3 millions d'euros, en progression de 20%.



La croissance provient en particulier des ventes de Sibnayal (médicament indiqué dans le traitement de l'Acidose Tubulaire Rénale distale chez les adultes, les adolescents et les enfants de plus d'un an) qui atteignent un million d'euros.



Par ailleurs, Advicenne indique que sa franchise neurologie voit ses ventes progresser de 19% à 2,3 millions d'euros, portée par la bonne performance de Likozam dans les formes sévères d'épilepsie pédiatrique.



