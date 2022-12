Adp : Un nouveau directeur pour l'aéroport Charles de Gaulle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Augustin de Romanet, président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, annonce aujourd'hui la nomination de Régis Lacote en tant que directeur général de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.



Il a pris ses fonctions le 14 novembre et succède à Marc Houalla. Dans ses nouvelles fonctions, Régis Lacote rejoindra le comité exécutif du groupe.



Diplômé de l'ESIEE et de l'ENAC, Régis Lacote a débuté sa carrière en 1998 en tant que responsable des opérations et de la sécurité de l'aéroport Roland Garros, à la Réunion.



Il a ensuite rejoint le programme d'études supérieures du Groupe ADP et a occupé une série de postes à responsabilités de 2005 à 2018. Cette année-là, il était devenu directeur général de l'aéroport Paris-Orly, et depuis novembre 2020, il était directeur des opérations de GMR Airports.



