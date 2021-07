Adp : Stifel remonte sa cible, reste à 'vente'

(CercleFinance.com) - Stifel remonte son objectif de cours sur Aéroports de Paris (ADP) de 75 à 100 euros, mais réaffirme sa recommandation 'vente', estimant que le titre se traite sur une prime d'environ 38% et percevant de la meilleure valeur ailleurs.



Le broker remonte ses estimations 2022 d'EBITDA (+14%) et de FCF (+170%) sur la base de la montée en puissance offensive d'Air France, ainsi que d'une activité de distribution bien gérée et de faibles dépenses d'investissement.



'Toutefois, sur un endettement inconfortablement élevé après la crise du coronavirus (dette nette à environ sept fois l'EBITDA), nous ne nous attendons pas à une reprise des dividendes avant 2024 et seulement à un niveau réduit à 30% du profit net', prévient-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ADP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok