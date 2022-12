Adp : Réouverture du terminal à Roissy CDG

(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP a annoncé ce weekend la réouverture aux passagers du terminal 1 de Roissy Charles-de-Gaulle, fermé depuis le 30 mars 2020 à cause de la crise de la COVID.



'L'ensemble des terminaux des aéroports parisiens sont dorénavant ouverts, tournant ainsi la page de la crise sanitaire', souligne le groupe.



Cette réouverture s'accompagne du dévoilement d'un tout nouveau parcours passager, incarnant pleinement 'les exigences de qualité de service et d'hospitalité'.





