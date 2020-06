Adp : Les prévisions de résultats d'un analyste

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse reste neutre sur la valeur et relève légèrement son objectif de cours à 99 E (contre 98 E).



' Nous continuons à considérer le risque / rendement comme relativement équilibré, avec un potentiel à la hausse provenant d'un redémarrage en douceur, mais un potentiel à la baisse en raison des nouvelles négatives entourant Air France-KLM '.



' Nous avons réduit notre prévision d'EBITDA 2021E à 1 191 millions d'euros contre 1 730 millions d'euros en raison de prévisions de trafic plus faibles et de prévisions tarifaires plus faibles au sein de la division Aviation ' rajoute le bureau d'analyses.



' Paris sera probablement en mesure de fournir un rebond suffisamment fort pour revenir aux niveaux de trafic de 2019 en 2024E '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

