Adp : Le titre profite d'un relèvement de recommandation

(CercleFinance.com) - L'action ADP s'inscrit en nette hausse mercredi à la Bourse de Paris, profitant d'un relèvement de recommandation de la part des analystes de Stifel.



Le broker américain est passé ce matin de 'vendre' à 'neutre' sur le titre de l'opérateur aéroportuaire, tout en portant son objectif de cours de 100 à 120 euros.



Dans une note de recherche, Stifel explique s'attendre à ce que le groupe bénéficie du redressement des capacités d'Air France au niveau des aéroports parisiens.



Suite à ces commentaires, l'action ADP grimpait de plus de 2,1% vers 10h00 dans un marché parisien en hausse d'environ 1,7%.



Le relèvement de Stifel occulte un avis plus prudent émanant des analystes de Berenberg, qui ont ramené ce matin leur conseil sur la valeur de 'conserver' à 'vendre', avec un objectif réduit de 115 à 98 euros.



Dans une étude consacrée au secteur aérien, le courtier allemand explique ne pas envisager de fin de crise dans l'immédiat pour le secteur du fait de la multiplication des variants du Covid-19.



Il évoque aussi ses incertitudes concernant le rebond du trafic, une fois que la pandémie sera terminée.



ADP a prévu de publier ses résultats annuels le 16 février prochain, après la fermeture des marchés.



