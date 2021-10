Adp : ADP confirme ses prévisions, reprise du trafic au troisième trimestre

PARIS (Reuters) - Le gestionnaire d'aéroports ADP a confirmé vendredi ses prévisions pour 2021 après avoir observé une accélération de la reprise du trafic au troisième trimestre.

Le groupe prévoit toujours cette année un trafic compris entre 40% et 50% de celui de 2019 et une marge d'Ebitda comprise entre 15% et 20%, des prévisions qu'il avait revues à la baisse en juillet.

"Après un premier semestre 2021 encore fortement impacté par la persistance de la pandémie de COVID-19, la reprise du trafic s'est accentuée sur le troisième trimestre de l'année, conformément aux prévisions du groupe, en se stabilisant à un niveau légèrement supérieur à 50% comparé à celui de 2019", a commenté le PDG du groupe, Augustin de Romanet, cité dans un communiqué.

Sur les neuf premiers mois de 2021, le trafic d'ADP est en hausse de 14,5%, à 104,9 millions de passagers, s'établissant à 39,1% du niveau des neuf premiers mois de 2019. Le chiffre d'affaires sur neuf mois progresse de 11,9% à 1,868 milliard d'euros.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

