Adp : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris (ADP) grimpe de 3% avec le soutien de Berenberg qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 85 à 110 euros, dans une note consacrée aux opérateurs aéroportuaires européens.



Le broker déclare préférer toujours les aéroports par rapport aux compagnies aériennes, compte tenu d'une consommation de trésorerie et d'un risque de liquidité plus faibles, ainsi que de la sous-performance relative des aéroports depuis le début de la pandémie.



