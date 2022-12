Adocia : Portée par un essai clinique concluant pour son insuline, la biotech Adocia décolle en Bourse

(BFM Bourse) - La société lyonnaise a annoncé jeudi des résultats positifs pour un essai de phase 1 évaluant la pharmacodynamique et la pharmacocinétique d’une dose de BioChaperone Lispro en Chine.

L’insuline d’Adocia expose ses vertus, son cours de Bourse apprécie. La société lyonnaise de biotechnologies spécialisée dans le développement de traitements du diabète et d’autres maladies métaboliques a annoncé ce jeudi des résultats positifs pour une étude de phase 1 évaluant son insuline BioChaperone Lispro en Chine.

Conduite en parallèle des études de phase 3, cet essai de phase 1 a consisté en un essai évaluant la pharmacocinétique et la pharmacodynamique (pour simplifier l’étude de la réaction entre le principe actif et l’organisme et vice-versa) d'une dose unique de BioChaperone Lispro chez des volontaires sains chinois.

"L'objectif principal de cette étude était d’évaluer l’absorption ainsi que l’action pharmacodynamique plus rapides de BioChaperone Lispro en comparaison à une injection de l’insuline lispro", l’insuline leader du marché, a expliqué la société.

Cette étude a ainsi montré que BioChaperone Lispro possédait des propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques significativement plus rapides. "Par ailleurs, BioChaperone Lispro a confirmé son bon profil de tolérance et de sécurité", a assuré l’entreprise.

Accord de licence

"Ces résultats démontrent une fois de plus la robustesse de notre technologie et les avantages de notre produit par rapport à l'insuline rapide la plus utilisée dans le monde", a déclaré Olivier Soula, directeur général délégué d'Adocia, cité dans un communiqué.

Rappelons que BioChaperone Lispro est une insuline obtenue en combinant la technologie BioChaperone d’Adocia à l’insuline lispro, à laquelle elle était donc comparée dans cette étude de phase 1.

L’insuline d’Adocia en Chine fait l’objet depuis 2018 d’un accord de licence avec la société locale Tonghua Dongbao Pharmaceutical, cotée à la Bourse de Shanghai. Cet accord a permis à Adocia de toucher deux premiers paiements d’un total de 15 millions de dollars.

Un marché chinois vaste

BioChaperone Lispro est couramment évaluée dans un programme de Phase 3, qui consiste en deux études portant sur des personnes atteintes de diabète de type 1 et 2 dans plus de 100 centres cliniques à travers la Chine et inclura un total d'environ 1300 patients.

Les résultats de ce programme seront ensuite soumis aux autorités réglementaires chinoises par Tonghua Dongbao - qui finance ce programme - afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché.

En 2021, le marché chinois de l'insuline représentait plus de 5 milliards de dollars, selon des données de la China Industry citées par Adocia.

A la Bourse de Paris, l’action Adocia apprécie l’annonce et progresse de 9,7% vers 14h05.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse