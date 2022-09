Adocia : Réalise un bénéfice au premier semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Adocia publie ses résultats financiers du premier semestre 2022. La société présente un chiffre d'affaires de 7,3 millions d'euros (contre 0,4 million d'euros au 1er semestre 2021).



Ce chiffre d'affaires provient essentiellement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Asie.



Le résultat net fait apparaître un bénéfice de 4,25 millions d'euros contre une perte de 10,6 millions d'euros un an auparavant.



A noter, les 11,2ME des produits opérationnels non courants liés exclusivement à la plus-value réalisée sur la vente de son bâtiment à Lyon en mars 2022 et qui s'est traduite par un encaissement net de 18,9 millions d'euros.



Les charges opérationnelles sur les six premiers mois de 2022 s'élèvent à 15,5 millions d'euros en augmentation de 3,3 millions d'euros par rapport à la même période 2021.



' Nous attendons d'autres paiements d'étapes de développement à hauteur d'un montant maximum de 30 millions de dollars dans les prochaines années jusqu'à l'enregistrement du BC Lispro en Chine ', se réjouit Gérard Soula, président directeur général d'Adocia.



