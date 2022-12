Adocia : Le titre grimpe, résultats positifs d'une étude

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Adocia s'adjuge plus de 10% jeudi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce par la société biopharmaceutique de résultats favorables dans le traitement du diabète.



Vers 9h15, l'action grimpe d'environ 10% dans des volumes représentant déjà le double de ceux traités la veille, signant de loin la plus forte progression de l'indice CAC Mid and Small (-0,3%).



Dans un communiqué publié en début de matinée, l'entreprise a fait état de résultats positifs d'une étude de Phase 1 sur BioChaperone Lispro avec son partenaire chinois Tonghua Dongbao.



Le critère principal de l'essai a été atteint, confirmant ainsi le mécanisme d'action accéléré de BioChaperone Lispro en comparaison à Humalog, l'insuline-vedette d'Eli Lilly.



BioChaperone Lispro est une insuline ultra-rapide obtenue qui combine la technologie propriétaire développée par Adocia avec Humalog, l'insuline rapide leader du marché.



Adocia souligne que les études de Phase 3 actuellement en cours sont les seules activités cliniques restantes en vue de la soumission d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché aux autorités réglementaires chinoises.



Dans ce contexte, BioChaperone Lispro pourrait devenir la première insuline ultra-rapide commercialisée en Chine.



Pour mémoire, Adocia a licencié BioChaperone Lispro à Tonghua Dongbao pour la Chine, dont le marché de l'insuline représente plus de cinq milliards de dollars.



En dépit de sa hausse spectaculaire d'aujourd'hui, Adocia accuse encore un repli de 61% en Bourse sur l'ensemble de l'année.



