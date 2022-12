Adocia : L'opération de financement réalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Adocia a annoncé jeudi avoir renforcé sa position de trésorerie de six millions d'euros via une émission d'obligations convertibles destinée à accélérer le développement de ses produits phares.



Ce financement, initialement annoncé au mois d'octobre, a été réalisé par l'émission de 6,57 millions d'obligations convertibles en actions d'une valeur nominale d'un euro, toutes souscrites par un groupe d'investisseurs européens.



L'encaissement immédiat de ces fonds - qui portent la trésorerie de la société à 20,7 millions d'euros - doivent contribuer au développement de M1Pram, destiné à la perte de poids chez les personnes atteintes de diabète et d'obésité, et AdoShell Islets, sa thérapie cellulaire.



Adocia s'attend également à encaisser, de la part de son partenaire Tonghua Dongbao, un paiement d'étape lié à la fin de la Phase 3 de BioChaperone Lispro actuellement en cours, et un autre au titre de l'entrée de BioChaperone Combo en Phase 3.



Ces versements devraient représenter une partie significative des 80 millions de dollars prévus dans le cadre du contrat de licence, précise la société biotechnologique dans un communiqué.



Dans l'immédiat, sa trésorerie lui assure le financement de ses activités pour les 12 prochains mois.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.