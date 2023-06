Adocia : Cotation suspendue dans l'attente d'un communiqué

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La cotation de l'action Adocia est suspendue jeudi à la Bourse de Paris dans l'attente de la diffusion d'un communiqué, a fait savoir la société de biotechnologie.



Pour rappel, la situation financière de l'entreprise, qui s'est spécialisée dans le traitement du diabète et de l'obésité, apparaissait critique depuis quelques mois.



Au 31 mars dernier, sa trésorerie atteignait 13,9 millions d'euros, soit une visibilité financière jusqu'en septembre 2023, alors que ses dettes financières nettes s'élèvent à 21,5 millions d'euros.



La biotech avait récemment reconnu que sa situation de 'cash' ne lui permettait plus de respecter les engagements pris auprès de ses prêteurs, ce qui l'a poussée à entamer des négociations avec ceux-ci.



Adocia avait prévenu qu'en l'absence de solutions stratégiques et d'accord avec ses créanciers, son horizon de trésorerie se trouverait ramené à fin juin 2023.



