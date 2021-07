Adeunis : Obtient un financement de 0,6 ME de Bpifrance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Adeunis annonce avoir obtenu un financement de 0,6 ME dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt 'Solutions souveraines pour les réseaux de télécommunication' proposé par Bpifrance, visant à soutenir les activités de R&D de la société dans le domaine de la 5G pour l'IoT.



Ce financement se répartit sous forme de subvention à hauteur de 75% et les 25% restant sous forme d'avances remboursables.



'Conformément à notre plan stratégique, ce financement accompagnera notre développement de solutions à destination du marché du Smart Building et nous permettra d'accélérer notre politique d'innovation autour de la 5G', indique Jean-Luc Baudouin, DG Adjoint et Directeur Technique.



Adeunis se donne ainsi pour objectif la création d'une gamme de capteurs et produits IoT 5G permettant la massification de l'IoT sur le vertical du bâtiment.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.