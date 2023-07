Adecco : Un programme pour fidéliser les intérimaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Obiz, un groupe français spécialisé dans le marketing relationnel, a annoncé mardi qu'il allait accompagner Adecco dans le lancement d'un programme de fidélité destiné à ses intérimaires.



Obiz souligne que ce programme relationnel et affinitaire 'majeur' signé avec le géant du recrutement prévoit des offres exceptionnelles et de réductions, jusqu'à 30% sur certains produits, chez de grandes enseignes figurant dans le vaste catalogue d'Obiz concernant les domaines essentiels du quotidien (alimentation, mobilité, maison, mode et bien-être,...).



Le programme de fidélité, baptisé 'Le Club Adecco', doit reposer sur un système de badges (bronze, argent et or), offrant des avantages croissants en fonction du nombre d'heures travaillées.



Tous les intérimaires ayant travaillé trois mois ou plus au cours des 12 derniers mois et CDI intérimaires y auront accès, soit l'équivalent de plus de 120.000 personnes.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.