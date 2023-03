Adecco : UBS réitère son conseil après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS estime que les bénéfices sont solides au 4ème trimestre 2022 et que les perspectives sont en ligne avec les pairs du secteur.



L'analyste réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 38 CHF.



' La croissance et les marges du 4ème trimestre 2022 ont été meilleures que prévu, et bien qu'Adecco ait connu un ' fléchissement ' des volumes en janvier, celui-ci est conforme à celui de ses pairs ' indique UBS.



Adecco a publié un BPA ajusté en baisse de 22% à 3,28 euros au titre de 2022, ainsi qu'une marge d'EBITA hors éléments non récurrents en retrait de 110 points de base à 3,5%, un niveau toutefois qualifié de 'robuste' par le groupe suisse de ressources humaines.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.