Adecco : Stifel relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Adecco et relève son objectif de cours de 58 à 71 francs suisses, considérant 'la réaction du cours de l'action suite aux résultats comme une opportunité d'achat'.



Après des commentaires positifs du groupe pour 2021, le broker déclare prévoir une amélioration de la croissance organique à +10,3%, en hausse par rapport à son attente précédente de +5% et au-dessus du consensus actuel de +8%.



Cette croissance, combinée à une marge brute plus élevée, devrait se traduire par une meilleure marge d'EBITA de 4,3% en 2021. Stifel augmente ses estimations de bénéfices de +9,8% et +7,4% respectivement pour les exercices 2021 et 2022.



