Adecco : Retour à un BPA positif au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Adecco publie au titre des trois premiers mois de 2021 un BPA de 0,76 euro, globalement conforme au consensus et à comparer à une perte de 2,20 euros par action un an auparavant, ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté en amélioration de 120 points de base à 4,2%.



Le groupe suisse de services en ressources humaines a vu ses revenus se tasser de 3% à 4,97 milliards d'euros en données publiées, mais augmenter de 1% en données organiques (+2% en organique et ajusté de jours ouvrés).



Soulignant que ses revenus ont augmenté de 9% au mois de mars en comparaison annuelle, aidés par une base de comparaison favorable, Adecco anticipe un rebond de ses revenus au deuxième trimestre tout en reconnaissant des incertitudes élevées.



