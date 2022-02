Adecco : Prise de contrôle d'Akka Technologies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Adecco indique avoir acquis 59,91% du capital d'Akka Technologies auprès de la famille Ricci et de Swilux SA, la filiale détenue entièrement par Compagnie Nationale à Portefeuille SA, portant ainsi sa participation totale dans Akka à 64,722%.



En contrepartie de la vente de leur participation, Mauro Ricci et Jean-Franck Ricci recevront 1.626.722 actions ordinaires nouvellement crées d'Adecco, avec une période d'incessibilité d'une durée de 24 mois.



Le groupe suisse lancera donc une offre publique d'acquisition obligatoire en Belgique et en France sur les titres AKKA Technologies restants, au prix de 49 euros par action en espèces, offre dont la réalisation est prévue pour la fin du premier semestre 2022.



