Adecco : Plombé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Adecco lâche 3% à Zurich, plombé par une dégradation d'opinion chez Credit Suisse directement de 'surperformance' à 'sous-performance' dans le cadre d'une note sur les valeurs européennes dans le secteur du recrutement.



'Nous dégradons le secteur car nous pensons qu'il fait face à des vents contraires structurels de long terme pour la demande et les prix qui ne sont pas reflétés dans les cours de Bourse', explique l'analyste, qui attend 'un avenir plus difficile pour le secteur'.



Outre Adecco, Credit Suisse passe à 'sous-performance' sur les titres Randstad, Robert Walters et Page, une opinion négative qu'il confirme pour Hays, tandis qu'il maintient une position 'neutre' pour SThree.



