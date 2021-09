Adecco : Placement obligataire pour 1,5 milliard d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Adecco Group indique avoir placé deux tranches d'obligations seniors à taux fixe de 500 millions d'euros chacune, à échéances 2028 et 2031, ainsi que sa première obligation hybride subordonnée à taux fixe et à taux révisable de 500 millions d'euros à échéance 2082.



'Ce placement complète le montage financier équilibré qui sous-tend l'acquisition d'Akka Technologies par le groupe et garantit que nous maintenons notre solide structure de capital de qualité', explique le directeur financier Coram Williams.



Le groupe de services en ressources humaines indique avoir obtenu des conditions de financement très favorables pour ces billets à long terme qui ont été sursouscrits plus de 4,5 fois. Les trois émissions doivent être cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres.



