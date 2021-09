Adecco : Placement de 5,1 millions de nouvelles actions

(CercleFinance.com) - Adecco Group annonce avoir levé avec succès environ 232,29 millions d'euros grâce au placement de 5,1 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 49,60 francs suisses, étape importante dans le processus d'acquisition d'Akka Technologies.



Ces nouvelles actions devraient être admises sur le SIX Swiss Exchange le 9 septembre et elles porteront droit à dividende au titre de l'exercice 2021. Adecco a convenu d'une période de lock-up de 90 jours à partir de la date de règlement.



'Nous continuerons à faire progresser la stratégie du groupe à travers nos trois unités commerciales mondiales leaders sur le marché, Adecco, LHH et Modis', commente Coram Williams, le CFO du groupe helvétique de services en ressources humaines.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

