Adecco : Partenariat diversité et inclusion avec Colas Rail

(CercleFinance.com) - Adecco a annoncé mercredi la signature d'un partenariat avec Colas Rail visant à développer la diversité et l'inclusion au sein des équipes de la filiale ferroviaire du constructeur français de routes Colas.



Aux termes de l'accord, le spécialiste suisse des ressources humaines sera chargé de recruter cette année, pour le compte de Colas Rail, près de 100 personnes à travers des formes d'emploi socialement responsables.



La première partie de ce partenariat s'articulera autour du recrutement, sans CV, d'une trentaine de techniciens, qui seront sélectionnés en fonction de 'leur motivation, leur savoir-être et leur comportement'.



L'entreprise - qui se dit confrontée à une pénurie de main d'oeuvre - explique vouloir privilégier l'insertion des personnes éloignées de l'emploi et l'inclusion des personnes en situation de handicap.



