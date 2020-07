Adecco : Nomination d'un président pour la France

(CercleFinance.com) - Adecco annonce la nomination d'Alexandre Viros à la tête de ses activités en France, premier marché du groupe avec 9.000 collaborateurs permanents, 130.000 collaborateurs intérimaires délégués par semaine, 1.200 bureaux et agences.



Alexandre Viros a exercé des fonctions stratégiques au sein du groupe FNAC, devenu Fnac Darty, où il a travaillé pendant dix ans. En 2018, il a rejoint la SNCF en tant que directeur général de Oui.sncf.



Il prendra ses fonctions chez le géant suisse des services en ressources humaines au mois de septembre et reportera à Christophe Catoir, président de la région France - Europe du Nord - Royaume-Uni - Irlande.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Adecco en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok