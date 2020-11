Adecco : Morgan Stanley dégrade son opinion sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a abaissé sa note sur le titre Adecco, passant de 'surpondéré' à 'égale pondération', indiquant que la valorisation de l'action offrait désormais une hausse limitée.



'Pour être clair, nous n'appelons pas à une baisse des actions Adecco et notre objectif de cours implique toujours une hausse modérée de 9%', écrivent dans leur note les analystes de Morgan Stanley, relevant leur objectif de cours de 55 à 59 CHF.



'Cependant, avec de nombreuses nouvelles positives intégrées, nous préférons couvrir le positionnement de nos collaborateurs et prendre des bénéfices', concluent-ils.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.