Adecco : Le BPA ajusté recule de 14% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Adecco publie un chiffre d'affaires de 5,4 MdsE au titre du 1er trimestre 2022, en hausse organique de 5% par rapport au 1er trimestre 2021.



En revanche, l'EBITA présente un recul organique de 11%, à 185 ME, et le résultat d'exploitation recule organiquement de 21%, à 146 ME.



Adecco enregistre finalement un bénéfice trimestriel net de 92 ME, en recul de 26% par rapport à la même période douze mois plus tôt.



Le BPA ajusté ressort ainsi à 0,76 euro, en recul de 14%.



Le groupe anticipe une amélioration du taux de croissance de son chiffre d'affaires au 2e trimestre par rapport au résultat du 1er trimestre 2022, grâce à des investissements de croissance.



La marge EBITA devrait également s'améliorer séquentiellement, tout en diminuant par rapport au 2e trimestre 2021, estime le groupe.



