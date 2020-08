Adecco : Le bénéfice trimestriel en baisse de 78%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Adecco, le leader mondial du travail temporaire, a publié jeudi un bénéfice de deuxième trimestre en baisse de 78%, un repli que le groupe explique par les conséquences des mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid.



Le spécialiste suisse de l'intérim et du recrutement a fait état ce matin d'un résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) de 50 millions d'euros, contre 241 millions d'euros il y a un an.



Son chiffre d'affaires sur le trimestre avril-juin a chuté de 28% en données organiques, à 4,2 milliards d'euros.



Dans son communiqué, le groupe de Zurich précise toutefois que les tendances d'activité se sont améliorées ces dernières semaines, avec une baisse limitée de 26% du chiffre d'affaires organique ajusté des jours ouvrés au mois de juin, suivie d'une poursuite 'progressive' de l'amélioration en juillet.



'Malgré tout, la reprise sera vraisemblablement graduelle et potentiellement volatile, dans la mesure où beaucoup d'incertitudes persistent', prévient-il.



Le titre Adecco gagnait près de 2% en début de séance, alors que le marché boursier suisse perdait environ 0,2%.



