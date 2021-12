Adecco : La Commission autorise l'acquisition d'AKKA

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de la société belge AKKA Technologies par la société suisse Adecco.



AKKA fournit des services de conseil en ingénierie, recherche et développement, principalement dans l'Espace économique européen et en Amérique du Nord.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, compte tenu des positions de marché combinées modérées des entreprises.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel