Adecco : Jefferies dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son opinion sur Adecco de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 56 à 50 francs suisses, jugeant le rapport risque-rendement plus attractif pour ses pairs Page, Sthree et Hays, dans une note sectorielle.



'Les réalisations d'Adecco et de Randstad ont impressionné en 2020, mais si les revenus sont presque revenus à leur sommet précédent, les multiples reposant sur une reprise complète ne sont plus justifiés', estime le broker.



Jefferies ajoute que Page, Sthree et Hays ont connu une croissance structurelle au cours du dernier cycle, que leurs multiples de valorisation sont plus bas et que leurs actions ont été à la traîne du rally cyclique.



