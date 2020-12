Adecco : Deutsche Bank passe à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé son conseil sur l'action, passant de ' conserver ' à ' achat '. L'analyste a également relevé son objectif de cours sur Adecco, de 48 à 65 francs suisses.



Deutsche Bank estime qu'on est au début d'un cycle qui devrait favoriser des valeurs comme Adecco et Randstad, qui font apparaître un réajustement opérationnel à la hausse en raison de leur nature 'cyclique'.



Le mois dernier, Crédit Suisse a relevé son conseil sur l'action de 'sous-performance' à 'surperformance', en indiquant que la reprise des marchés et l'amélioration des conditions économiques devraient soutenir les actions.



