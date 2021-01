Adecco : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Adecco avance de 1% à Zurich, aidé par Barclays qui réitère son opinion 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 66,5 à 70 francs suisses, 'sur la base d'un quatrième trimestre plus fort' pour le groupe de services en ressources humaines.



'Les données sur le travail temporaire en décembre se sont montrées meilleures que prévu en France et aux Etats-Unis, et ont suivi un point d'activité positif de Randstad à la fin 2020', explique le broker qui relève d'environ 5% son estimation de BPA pour 2020.



