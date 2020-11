Adecco : Crédit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse relève son opinion sur Adecco de 'sous-performance' à 'surperformance' et son objectif de cours de 45 à 62 francs suisses, dans une note consacrée au groupe helvétique de services en ressources humaines et à son pair néerlandais Randstad.



Il rehausse ses opinions sur les deux titres, pointant 'une reprise des marchés finaux, des FCF robustes qui renforcent des bilans déjà solides et des attentes économiques en amélioration pour 2021 qui soutiennent les valorisations des activités à cycle plus court'.



'Adecco se traite avec une décote de 9% par rapport au FTSE Europe, à comparer à une prime moyenne de 80% en temps de reprise', souligne en outre le broker, qui note aussi un rendement de dividende durable de 4,6%.



