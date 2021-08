Adecco : Credit Suisse réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce aujourd'hui réduire son objectif de cours sur le titre Adecco Group de 65 à 58 CHF.



Le broker souligne que 'le cours de l'action a fortement chuté depuis les résultats du deuxième trimestre et l'annonce de l'acquisition d'AKKA', qui constitue la plus grosse transaction de l'histoire du groupe.



Cependant, après une chute du BPA estimée à 2% en 2021, Credit Suisse estime qu'Adecco devrait renouer avec la croissance de son BPA 2022, avec une hausse moyenne annuelle d'environ 5% lors des trois années suivantes.



'Nous pensons que la valorisation du titre est suffisamment attractive pour qu'il puisse conserver sa note de surperformance', conclut l'analyste.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.