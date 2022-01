Adecco : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Adecco s'adjuge plus de 3% à Zurich, soutenu par des propos d'UBS qui relève sa recommandation directement de 'vente' à 'achat', avec un objectif de cours remonté de 48 à 55 francs suisses, sur le titre de groupe de services en ressources humaines.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker met en avant une valorisation jugée 'proche des niveaux les plus bas', et précise que ses données 'suggèrent que les tendances en termes de chiffre d'affaires s'accélèrent pour l'année 2022'.



