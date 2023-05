Adecco : Baisse de 5% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Adecco cède 1% à Zurich, après la publication d'un BPA ajusté en repli de 5% à 0,72 euro au titre du premier trimestre 2023, mais avec un résultat opérationnel de 144 millions d'euros, en hausse de 3% à taux de change constant.



Le groupe suisse de services en ressources humaines revendique une marge d'EBITA hors éléments non récurrents 'robuste', en retrait de 30 points de base à 3,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 8% (+3% en organique) à 5,89 milliards d'euros.



'Nous avons réalisé de nouveaux gains de parts de marché significatifs, tandis que la tarification dynamique et les améliorations de la productivité ont maintenu la rentabilité à un niveau solide', souligne son CEO Denis Machuel.



