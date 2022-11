Adecco : Baisse de 17% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Adecco Group publie un BPA ajusté de 0,90 euro au titre du troisième trimestre 2022, en baisse de 17% en glissement annuel, avec une marge d'EBITA hors éléments exceptionnels de 3,6%, en retrait de 120 points de base.



A 6,04 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe suisse de services en ressources humaines a augmenté de 16%, dont une croissance de 6% en organique, tandis que sa marge brute s'est améliorée de 20 points de base à 21%.



A cette occasion, Adecco annonce un plan d'économies sur les frais généraux et administratifs, ciblant 150 millions d'euros d'ici mi-2024, et déclare viser désormais une marge d'EBITA de l'ordre de 6% 'dans un environnement économique favorable'.



