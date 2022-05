Adecco : Acquiert l'intégralité de propriété d'Akka

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Adecco Group a annoncé vendredi avoir fait l'acquisition de l'entière propriété d'Akka Technologies, sur lequel il avait lancé une offre de rachat l'an dernier.



Dans un communiqué paru dans la matinée, le géant suisse de l'intérim explique que 604.672 actions ont été apportées au cours de la période d'acceptation de l'offre de reprise simplifiée, représentant 5,9% du capital de la société de conseil.



Cette offre, qui avait été ouverte le 21 avril, a pris fin mercredi dernier.



En plus des actions reçues, 73 obligations convertibles - représentant 4,2% des obligations convertibles en circulation - ont été apportées à l'offre.



Adecco précise que tous les titres qui n'ont pas été apportés à l'offre vont lui être transférés via sa filiale Modis, avec consignation des fonds nécessaires pour payer le prix de l'offre de ces titres à la Caisse des dépôts et consignations.



Résultat, les titres émis par Akka ont été radiés hier de la cote d'Euronext Bruxelles et d'Euronext Paris pour ce qui concerne les actions et de Francfort pour ce qui concerne les obligations convertibles.



